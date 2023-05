Hotel Des Bains Pesaro comprato: top secret il proprietario

Pesaro, 24 maggio 2023 - Alla prima asta l’Hotel Des Bains, all’angolo tra viale Trieste e viale della Repubblica, uno degli alberghi più antichi della città, era stata valutato 3 milioni di euro. Dopo quattro tentativi andati a vuoto ieri mattina questo pezzo di storia turistica della città è stato aggiudicato per un milione e 315mila euro. Una unica offerta è pervenuta sul tavolo del delegato alla vendita, Leonardo Chiocci, quella di una immobiliare con sede legale in città.

Non si è presentato il titolare ma il suo rappresentante, l’avvocato Andrea Giommi. Essendoci una sola offerta la struttura è stata aggiudicata con un taglio del 25 per cento sul prezzo a base d’asta che era di un milione e 750mila euro.

«Chi c’è dietro questo immobiliare lo saprete fra pochi giorni, una volta che è stato fatto il rogito – dice Fabrizio Oliva, ex presidente degli albergatori che ha seguito questa partita come consulente –. Comunque si tratta di un pesarese che crede molto nel turismo dove ha fatto altri investimenti, ma non credo che abbia intenzione di gestirlo direttamente. Comunque con Pesaro capitale della cultura il mercato degli hotel è in fermento e forse potrebbe esserci qualche altro passaggio di proprietà anche a breve giro di posta".

Non una partita facile, comunque, quella dell’hotel Des Bains, struttura che conta 72 camere distribuite su tre piani e che attualmente ha una decine di persone impegnate nella gestione. Questo perché gli attuali gestori (Daniele Cruciani, ex Confesercenti) ha un contratto di affitto molto lungo anche se c’è un contenzioso in piedi per cui questa vicenda finirà davanti ai giudici a meno che la nuova proprietà non voglia arrivare a un accordo con Daniele Cruciani.

La proprietà di questo albergo è terminata nelle mani della società milanese "Sedaia" che aveva comprato i crediti deteriorati dal crac di Banca Marche. Comunque un hotel a tre stelle che ha sempre continuato in questi anni la sua attività. Una vicenda già scritta perché lo studio legale di Milano che seguiva questa vendita non ha chiesto il collegamento con l’avvocato Chiocci quando si stava controllando se l’offerta era formalmente valida. Prima volta che accade perché nelle altre quattro aste andate a vuoto comunque i legali della società milanese si sono sempre collegati con Pesaro. Segnale questo che gli scenari erano già stati definiti tra le parti e cioè tra chi vendeva e chi acquistava.

Vale la pena ribadire che l’immobile che si sviluppa per circa 3500 metri quadrati non ha la proprietà del ristorante "Polo pasta e pizza" che corre sul lato di viale della Repubblica. Se il Des Bains sarà sottoposto a lavori di ristrutturazione alla fine di questa stagione turistica per il momento non si sa. Da aggiungere che questo albergo entrato nel ‘cataclisma’ di Banca Marche, poteva non finire in liquidazione anche perché prima che arrivassero i commissari si era quasi raggiunto un accordo tra le parti e la banca. Tuttoi saltato con il Des Bains che è terminato tra i crediti deteriorati valutato il 17 per cento del valore peritale.