I 5 Stelle: "Via i bidoni dal porto Installateci un’isola ecologica"

C’è un bellissimo squarcio del porto che offre invece una bruttissima cartolina della città: disarmonica nel colore, disordinata nella forma, disorganizzata nel contenuto ed estremamente maleodorante. Si può "ammirare" in piazza Calafati, lato lungo porto, dove sono assiepati numerosi bidoni dell’immondizia, alcuni privati coperti alla vista da una recinzione di ombreggiante verde e altri sotto gli occhi di tutti. Da anni i fanesi chiedono che la situazione sia resa più decorosa, ma nessuno è ancora riuscito a trovare una soluzione. Per questo intervengono ora i consiglieri 5 Stelle. "Ci chiediamo quali siano gli ostacoli che impediscono all’amministrazione fanese di installare almeno un’isola ecologica al Porto, così come richiesto dagli stessi operatori del settore" dicono Giovanni Fontana, Tommaso Mazzanti e Francesco Panaroni ricordando che nel maggio 2022 è stata approvata la cosiddetta "Legge Salvamare" che consente il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne da parte dei pescatori. "La stessa Legge prevede che le amministrazioni debbano predisporre dei percorsi di Educazione Ambientale nelle scuole ed opere di sensibilizzazione verso tutti i cittadini - sottolineano -. Ma anche sotto questo aspetto tutto tace. A parole tutti si dichiarano ambientalisti, sensibili alle problematiche del clima e dei mari, ma quando è ora di attivarsi e mettere in atto anche piccole attività che costano un minimo impegno, si tergiversa". Per i 5 Stelle, l’amministrazione Seri non fa neppure il "minimo sindacale, rimandano le soluzioni con scuse anche risibili, come appunto l’installazione di Isole Ecologiche al Porto". La causa? Per i 5 Stelle "il costo". "Per questo tipo di servizio - denunciano - non sono infatti previste tariffe aggiuntive, ma riteniamo che gli utili consistenti di Aset consentano di affrontare una spesa certamente non esagerata e che comunque è prevista da una norma ben precisa". Subito dopo l’approvazione della "Legge Salvamare", Fontana Mazzanti e Panaroni avevamo presentato un’interrogazione comunale sul tema. Oggi ci tornano con una interpellanza, depositata ieri, "con cui sollecitiamo l’installazione di un’Isola Ecologica al Porto" tanto più che "lo scorso anno l’assessora aveva dichiarato che erano necessari approfondimenti anche con Aset e le Associazioni di categoria" che a dire il vero in questi mesi hanno lavorato tantissimo per raggiungere il risultato, fornendo più soluzioni all’amministrazione. "D’altronde basta guardarsi intorno e fare poco più di una decina di km", dicono mostrando le foto di Pesaro i 5 Stelle.

Tiziana Petrelli