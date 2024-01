I bambini dell’asilo nella sede di via Chiesa

Da domani uno dei due edifici che sono stati a lungo contesi tra i comuni di Mondolfo e Fano, vale a dire l’ex scuola elementare di via Damiano Chiesa di Marotta, avrà una nuova vita, ospitando i bambini dell’asilo nido comunale “Brontolo“ di Centocroci. Una struttura, quest’ultima, che a partire dalle prossime settimane sarà oggetto di demolizione e ricostruzione per realizzare un nuovo nido, più grande rispetto a quello esistente, adeguato dal punto di vista sismico e dell’efficientamento energetico.

"Un progetto ambizioso – evidenzia il sindaco Nicola Barbieri – grazie al quale la nostra città diventerà ancora di più a misura di piccoli e famiglie, migliorando e ampliando l’offerta dei servizi educativi nella fascia 0-3 anni". I bimbi che da domani saranno trasferiti a Marotta sono 36 e il servizio continuerà a essere gestito dalle educatrici della cooperativa Cooss Marche. Per quanto riguarda i lavori nell’edificio di via Damiano Chiesa, che era inutilizzato da circa 10 anni, va detto che il Comune di Mondolfo ci ha investito circa 40mila euro, provvedendo all’adeguamento dei servizi igienici, alla sistemazione degli spazi interni, degli impianti elettrici e di riscaldamento, per rendere gli ambienti accoglienti e confortevoli. "Va anche sottolineato – puntualizza una nota del Comune – la proficua sinergia tra l’ufficio lavori pubblici e manutentivo e quello dei servizi educativi con il personale della Cooss Marche per far trovare tutto pronto a bimbi e docenti già da domani, in un tempo estremamente breve". Sul cantiere relativo alla struttura di Centocroci, il Comune precisa: "I lavori di demolizione inizieranno tra qualche settimana. Il progetto del nuovo asilo nido, redatto dall’amministrazione comunale, è risultato tra quelli ammessi al bando Pnrr per un importo di 1 milione e 848mila euro", il finanziamento più consistente tra quelli ottenuti dai comuni di tutta la provincia pesarese. "Quello che verrà realizzato – precisa il sindaco Barbieri – sarà un edificio più grande e moderno: con una superficie che da 408 metri quadrati che ospita 36 bambini, passerà a 770 metri quadri e consentirà fino a 60 iscrizioni. Come da bando Pnrr, la conclusione dei lavori è prevista per la fine del 2025".

Sandro Franceschetti