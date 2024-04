"I costi, la crisi e il pubblico: ecco il mio pensiero sul Rof"

Un eccesso di sintesi si potrebbe dire per una intervista di tre giorni fa al maestro Lorenzo Bavaj, fra l’altro nostro pregiatissimo collaboratore del Carlino durante la manifestazione del Rof, sulle polemiche che si erano sollevate sulla statua di Pavarotti, legate soprattutto ad altre due figure e cioè Renata Tebaldi e Mario Del Monaco, la prima pesarese ed il secondo sepolto al cimitero centrale. L’eccesso di sintesi riguarda soprattutto il giudizio espresso sul Rossini Opera Festival che sarebbe in declino. Su questo punto Lorenzo Bavaj vuole precisare che il suo pensiero era più articolato: "In realtà io avevo detto che come per tutti i Festival lirici anche il Rossini Opera Festival ha problemi legati all’aumento dei costi di produzione, alla crisi economica che penalizza tutto il settore musicale ma anche quello degli spettatori che vengono dall’estero. Questo per dire che è molto difficile mantenere uno standard qualitativo altissimo a causa di queste problematiche".

Insomma una problematica generale del settore della lirica e non solo della manifestazione legata al compositore pesarese.