I film capolavoro a Fano: "CineFortunae" Arriva con "Da domani mi alzo tardi"

Oggi due eventi anticipano l’apertura di CineFortunae-Capolavori Restaurati by the Sea, la rassegna fanese che dal 2 al 5 agosto porta in piazza XX Settembre il cinema, per celebrare il talento di Massimo Troisi a 70 anni dalla sua nascita e quello di Alberto Sordi a 20 anni dalla sua morte.

L’evento di pre-apertura sarà alle 19.30, ai Giardini della Memo con la presentazione del libro “Massimo Troisi. Il mio verbo perfetto è evitare“ di Stefano Veneruso. Mentre alle 21,15 ai Bagni Carlo, per Cinema in spiaggia, la proiezione in anteprima regionale del film “Da domani mi alzo tardi“ di Stefano Veneruso (2001) alla presenza del regista e della produttrice Barbara di Mattia. Tante le novità di questa quarta edizione.

"Innanzitutto la piazza – ci spiega Luca Caprara, direttore artistico della rassegna promossa da FanoFellini e dall’Associazione La Locura – la piazza principale della città di Fano che sarà la location delle quattro giornate clou della manifestazione, pensando a quello straordinario luogo di cinema all’aperto che è piazza Maggiore a Bologna. Altra novità è l’istituzione del Premio Cinefortunae che quest’anno sarà assegnato ad un regista che è davvero un punto di riferimento del cinema italiano contemporaneo: Gianni Amelio".

Proiezioni in piazza, nelle spiagge del litorale Adriatico e da quest’anno anche nei vigneti…

"Le proiezioni in vigna sono la terza grande novità di quest’anno. Volevamo aprirci anche all’entroterra. Lo facciamo mettendo insieme il racconto delle eccellenze vinicole della provincia al grande cinema, con proiezioni all’aperto precedute da degustazioni enogastronomiche".

Che serate ci attendono invece in piazza XX Settembre?

"L’omaggio di quest’anno è a due grandi figure della comicità italiana. Anche se la loro è arte della recitazione pura, con ha saputo toccare tutta la gamma delle emozioni umane, da quelle più leggere alle più drammatiche, fino a quella malinconia che spesso li ha accompagnati nei loro film più straordinari. E poi ci piaceva anche l’idea di mettere insieme due figure caratterialmente e artisticamente così diverse. Quindi proietteremo Il postino, alla presenza di Anna Pavignano che ha accompagnato la carriera artistica di Troisi fin dai suoi esordi, ma anche Una vita difficile con un Alberto Sordi che attraversa la storia del nostro paese dalla seconda guerra mondiale al boom economico regalandoci una delle sue interpretazioni più belle e ispirate".

La consegna del Premio CineFortunae a Gianni Amelio sarà l’occasione per riproporre nella sua versione restaurata uno dei suoi film più toccanti. Ma Casablanca?

"Vedremo quel Il ladro di bambini che all’epoca vinse il Gran Premio della Giurìa a Cannes. Ma volevamo anche omaggiare il centenario di una delle major americane più amate dal pubblico, la Warner Bros, per questo abbiamo colto l’occasione del recente restauro di Casablanca, per portare in piazza un film davvero immortale e iconico".

Tiziana Petrelli