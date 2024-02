I ‘Frammenti orfici’ di Stefano Sanchini protagonisti nel pomeriggio al ‘Catalogo’

Che l’autore di un volume di poesie dal titolo sofisticato e dal formato elegante come "Frammenti orfici" (Ubik Editore) sia un pesarese il quale non solo vive nell’entroterra del nostro territorio dove coltiva insieme arte e incombenze della campagna, tipo potare e piantare, ma che eserciti perfino un lavoro che lo impegna come autista d’autobus è un elemento in più per essere presenti oggi – alle ore 18 – nei locali della libreria "Il Catalogo" di via Castelfidardo 60 a Pesaro. L’artista è Stefano Sanchini. A presentare e a introdurre lui e i suoi versi ci sarà il poeta e scrittore pesarese Gianni D’Elia. L’ingresso è libero, i posti non sono tanti.