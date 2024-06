I giovedì di piazzale Matteotti. Musica e divertimento d’estate

Programma ricco di eventi per l’estate di Gabicce Mare. Ogni giovedì sera, a partire dal 20 giugno, piazzale Matteotti si trasformerà in un locale a cielo aperto con animazione, musica e baby dance sotto le stelle. I riflettori si accenderanno alle ore 21 con il musical "Valbruna", ispirata al mito dell’antica città sommersa dalle acque davanti a Baia Vallugola, precipitata in fondo agli abissi in epoca remota e mai più ritrovata. La serata proseguirà con disco dance e liscio fino alle 23 tra balli e un pieno di divertimento per tutti gli ospiti. Il tutto sarà intervallato, alle 22.15, dalla premiazione del vincitore settimanale del torneo di ping pong promosso dalla Fondazione Visit Gabicce in collaborazione con gli stabilimenti balneari e gli animatori si Glamorous Animazione. Un nuovo format per coinvolgere gli appassionati di tennistavolo in un grande torneo cittadino che metterà in competizione gli stabilimenti balneari e i loro ospiti. Il lunedì di ogni settimana ci si potrà iscrivere alla competizione nella propria spiaggia di riferimento. Martedì e mercoledì si disputeranno le partite con la proclamazione del "campione della spiaggia". Tutti i campioni si daranno poi appuntamento il giovedì sera, sfidandosi in una finalissima per conquistare il titolo di "campione assoluto di Gabicce", il quale sarà premiato in piazza Matteotti. Dal 6 al 8 settembre, dopo il successo delle edizioni 2022 e 2023, tornerà invece il Weekend del Mototurista: un fine settimana dedicato agli appassionati delle due ruote per andare alla scoperta del territorio marchigiano con tour guidati da percorrere in sella al proprio bolide scanditi da concerti, spettacoli, degustazioni.