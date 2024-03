I Kiwi si preparano per l’ultimo sprint

Pausa pasquale per recuperare le forze per la Fiorini Pesaro Rugby per l’ultimo sprint della stagione. I kiwi giallorossi analizzano la sconfitta di Casale e sfruttano la pausa dal campionato di serie A per serrare le file. "Il risultato non rispecchia le forze in campo, in partita non c’è stata tutta la differenza che traspare dal punteggio". La terza linea Diego Antonelli commenta così la sconfitta riportata dalla Fiorini Pesaro Rugby con il Rugby Casale. Nella settima giornata di ritorno del campionato di serie A i kiwi giallorossi sono tornati a mani vuote dal campo del Rugby Casale. La formazione pesarese slitta all’8° posto in classifica con 35 punti. "Avevamo molte assenze che si sono fatte sentire, soprattutto per quanto riguarda il gioco al piede. Alcune scelte sono state influenzate dall’assenza di determinati giocatori, ma ce la siamo giocata". Qualche rammarico per questa partita? "Non abbiamo avuto il coraggio di rischiare in situazioni in cui la mancanza di alcuni giocatori si faceva più sentire. Non abbiamo voluto osare, forse togliendoci delle opportunità". Aspetti positivi di questa partita? "Il primo tempo. Abbiamo giocato in modo intelligente, siamo stati lì con il punteggio. Li abbiamo messi in difficoltà e siamo rimasti concentrati e in partita. Tenerli di più nella loro metà campo ci avrebbe facilitato il compito, ma abbiamo fatto buone cose".

Adesso la pausa pasquale e poi gli ultimi match del campionato, come sfrutterete queste settimane? "Ci prenderemo un po’ di riposo per le festività pasquali e poi ricominceremo ad allenarci e a preparare le prossime partite, a partire da quella con Badia. Dobbiamo concentrarci sul voler portare a casa la partita e chiudere i giochi per avere la certezza matematica della salvezza. Abbiamo dimostrato di saper non fallire questo tipo di partite, è stata una delle crescite più grandi che abbiamo avuto come squadra, e dobbiamo mantenere questo trend".

b.t.