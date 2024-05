I ragazzi del Marconi premiati da Sky. Vince la loro intervista a Giorgia Righi

Il liceo scientifico Marconi e Giorgia Righi: un duetto perfetto anche per Sky tv, che ha proclamato la scuola pesarese vincitrice del progetto "Sky Up The Edit" per promuovere l’inclusione digitale nelle scuole. Il Marconi ha presentato il video "Lo stile libero di Giorgia", visto che il tema trattato erano i valori dello sport. I 29 giovani della sezione 3ªH di scienze applicate e alcuni dell’indirizzo sportivo, in versione giornalisti, hanno avuto intervistato Giorgia Righi, la giovane pesarese affetta da una rara malattia ereditaria: l’Atassia di Friedreich. "Per noi è stato molto bello e formativo – ha spiegato Filippo Lucchetti, studente –. Come classe abbiamo fatto dei lavori di gruppo, dividendoci in squadre per poterci dividere al meglio i compiti: c’era chi su occupava della fotografia, chi faceva le interviste, chi scriveva i testi. Insomma, eravamo una redazione a tutti gli effetti. Questo ci ha permesso di poter collaborare anche con la sezione di cinema, che ci ha prestato i suoi strumenti, facendoci capire come funzionano le riprese. È un lavoro, comunque, di una certa importanza, non è facile. A metterci in crisi è stato il tempo. Infatti, mentre chi scriveva poteva sbizzarrirsi e scrivere anche più pagine, chi poi doveva parlare davanti alla macchina da presa doveva riuscire a stare dentro i suoi secondi, senza sforare. Per questo abbiamo dovuto fare dei tagli, altrimenti il video sarebbe venuto di quasi 5 minuti". I ragazzi, inoltre, parlando con Giorgia Righi, hanno avuto modo di poter conoscere la sua storia: dall’essere nuotatrice, al diventare giudice di gara fino alla sua laurea: "Il nostro scopo era di far capire che chiunque abbia delle disabilità non vuol dire che non sappia fare nulla – conclude Filippo –. Abbiamo potuto imparare molto grazie a Giorgia, ci ha fatto capire che non bisogna mai fermarsi di fronte alle avversità". Coordinati dal professore Marco De Carolis, i ragazzi hanno quindi ricevuto il premio lunedì sera, nella sala principale del Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, direttamente dalle mani del Ministro Andrea Abodi. Il servizio è visibile in televisione su Sky Sport o sul sito www.video.sky.it.

Alessio Zaffini