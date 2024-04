I ’Sapori di Primavera’ passeggiando tra piante, artigianato e specialità

Nel fine settimana, da oggi a domenica, dalle 10 alle 22, piazzale della Libertà sarà animato dalla manifestazione “Sapori di Primavera“: si potrà passeggiare e ammirare il mercatino di piante, fiori, artigianato artistico. Per i golosi, ci sarà la possibilità di rifocillarsi grazie a stand di prodotti tipici locali. Durante i tre giorni della manifestazione, oltre alla giostra e alla ruota panoramica, ci sarà anche un laboratorio (dalle 15 alle 17), rivolto ai bambini che potranno imparare l’antica arte orientale degli origami da una insegnante giapponese. Venerdì, dalle 15 alle 17, “Decora la tua trottola in legno”, un laboratorio di autofinanziamento sempre per i più piccoli, diretto dall’associazione “Ai Piedi dell’Arcobaleno”.