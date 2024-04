Il 4 maggio "Pulska" la regata fra le isole

Un programma fitto quello della 38ª regata sulla rotta dei trabaccoli. Il 1° maggio l’arrivo a Pesaro delle imbarcazioni partite da Pola e da altri porti. Tradizionale cena nella sede della Lega Navale di Pesaro riservata agli equipaggi delle barche arrivate a Pesaro da Pola e da altri porti. Il 2 maggio alle 9 in sede per la distribuzione dei numeri d’iscrizione e dei pacchi cambusa, alle 13 briefing pre-partenza, alle 16 la partenza delle imbarcazioni iscritte nelle Classi Regata, alle 16.10 partenza delle barche iscritte nelle classi Regata Diporto. Il 3 maggio l’arrivo a Pola, alle 20 il party per tutti gli equipaggi. Il 4 maggio alle 9 briefing pre-regata della 60ª "PULSKA REGATA", in banchina Molo Fiume, alle 11 la partenza regata. Dopo le premiazioni, grigliata per tutti in banchina Molo Fiume. Il 5 maggio rientro a Pesaro o presso i porti di ciascuna imbarcazione.