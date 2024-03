Il 5 Stelle candidano Roberto Balduini: "Riportiamo gli abitanti nel centro storico"

Roberto Balduini è il candidato indipendente del Movimento 5 Stelle di Urbino. I pentastellati hanno presentato ieri sera a Collegio Raffaello il capitano della loro lista. Una squadra a sostegno di Federico Scaramucci sindaco e della coalizione “La città che verrà“.

"Sono un urbinate doc – esclama Balduini prima dell’assemblea –. Ho 68 anni e sono vispo, dopo una serie di esperienze fuori città voglio portare il mio contributo qua. Sono stato un dirigente d’azienda, nel pubblico, nel privato e nelle partecipate, tra Milano, Genova, Bologna e Roma. Ho esperienza, sono nato qui, i miei genitori sono di Trasanni, e amo questa città. Sono un indipendente ma ho un chiaro intento: tenere unito il centro sinistra. Senza un progetto politico verrebbe a mancare una progettualità e un futuro per governare".

Qual è il suo progetto per Urbino?

"Bisogna arrestare il declino e riportare gli abitanti in centro storico. Dobbiamo dare funzionalità alla residenza perché tutto si è concentrato su studenti e turismo. Ma se non ci sono i residenti manca il commercio e la città rischia un lento declino. Poi gli abitanti se ne vanno".

Quindi da cosa intende iniziare?

"Dal far rimanere qui chi lavora a Urbino. Ma anche chi viene in città per studiare. Sono a centinaia le persone che ogni giorno si recano qua per motivi di lavoro per poi tornane nelle proprie case, in particolare a Pesaro o nelle città di origine. Pensiamo ai medici e ai professori universitari. Così come gli studenti".

Come farlo?

"Dobbiamo realizzare un’offerta culturalmente adeguata. Stessa cosa dal punto di vista abitativo. Per gli studenti se riuscissimo a trattenerne a Urbino anche solo uno ogni cento che si laureano sarebbe un grande risultato e le possibilità ci sono. Il declino non è un destino crudele ma è frutto di scelte politiche".

Il suo nome era già circolato come candidato sindaco. Oggi è parte attiva e appoggia il Movimento 5 Stelle ma ribadisce che è un indipendente. Cosa vi accomuna?

"Con i 5 Stelle mi sono trovato bene, un bel gruppo. Avevo scritto una bozza di programma quando circolava il mio nome per la candidatura, il Movimento l’ha trovato attinente alle loro indicazioni. Quindi ci accomunano gli aspetti programmatici. Questa è la cosa più importante e poi c’è l’obiettivo di costruire una sinistra con un progetto politico. Se si costruisce un cartello elettorale con un ampio numero di partecipanti potrebbe disperdersi nel caso di perdita o potrebbe battibeccare in caso di vincita. In questo modo no. Pari dignità a tutti e siamo aperti a coinvolgere chi vorrà unirsi, Giorgio Ubaldi su questo ha già fatto un ottimo lavoro".

"Questa candidatura indipendente per noi è molto importante – ha aggiunto Giacomo Cerboni Baiardi, storico attivista del Movimento 5 Stelle ducale –. E’ un urbinate doc che ha svolto una carriera professionale in grandi città. Al tavolo della coalizione vogliamo portare un contributo importante sulla progettualità infrastrutturali per cambiare la faccia di un territorio. Urbino per troppo tempo è stata gestita con un ruolo gregario rispetto alla costa e ai centri più importanti. Per noi questo è il tema più importante di questa campagna elettorale: dare centralità a Urbino e ai territori limitrofi".

Francesco Pierucci