Il 7 maggio spettacolo con Simone Cristicchi

Sarà recuperato martedì 7 maggio lo spettacolo con Simone Cristicchi che era in programma al teatro Angel Dal Foco per il 19 marzo e rinviato a causa di un infortunio occorso all’artista. Bisognerà aspettare un mese e mezzo, quindi, per applaudire Cristicchi, che sarà in scena con ‘Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli’; un lavoro da lui stesso realizzato. Per la nuova data sono validi i biglietti acquistati in prevendita e gli abbonamenti. Per informazioni si può chiamare l’Amat ai numeri 071.2072439 e 0721.849053, e il Museo dei Bronzi allo 0721.734090.