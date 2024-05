Il baratro Alma "Almeno pagate i giocatori"

L’Alma Juventus Fano riprende la preparazione in vista dell’ultima gara di campionato. La stagione terminerà domenica tra le mura amiche del ‘Mancini’ contro il Real Monterotondo. È stato proprio il divario dalla compagine laziale a decretare la retrocessione diretta in Eccellenza della compagine granata con una giornata di anticipo, trovandosi attualmente terzultima a dodici lunghezze dal prossimo avversario.

La distanza massima per la disputa dei playout è infatti di otto lunghezze. Un risultato storico in negativo per l’Alma Juventus Fano, che da quando ha iniziato a partecipare ai campionati nazionali, non è mai retrocesso in quello regionale, ed è quindi, in 118 anni di storia la prima retrocessione in Eccellenza. Il club granata vanta inoltre, nella sua lunga storia, l’essere uno delle poche società italiane mai fallite. I Panthers mostrano enorme preoccupazione per il futuro dell’Alma: "Non si parla di pendenze saldate ad oggi, come dimostra anche il comunicato diffuso dall’associazione italiana calciatori. Ci auspichiamo che i giocatori possano prendere a breve i loro stipendi, così da arrivare a fine giugno con le carte apposto per l’iscrizione in qualsiasi categoria essa sia fatta".

I Panthers si sono recati lunedì all’ultimo consiglio comunale dell’attuale amministrazione, e sono stati ricevuti dal sindaco Massimo Seri e dalla vice presidente del consiglio Lucia Tarsi. I tifosi hanno così espresso i loro dubbi sul futuro a tutti i consiglieri, tra cui due dei candidati sindaco Luca Serfilippi e Stefano Marchegiani.

L’amministrazione comunale ha spiegato di essere a conoscenza dei problemi del mancato pagamento degli stipendi ai giocatori, e che sta cercando di trovare una soluzione che sarà condivisa con l’attuale società. Il club Forza Alma preferisce invece attendere la conferenza stampa di venerdì del presidente granata, Salvatore Guida: "Non possiamo esporci in questo momento, perché non sappiamo cosa verrà comunicato tramite la conferenza stampa indetta venerdì dall’Alma – spiega il direttivo del club -. Preferiamo quindi aspettare le dichiarazioni societarie di venerdì, e poi esporremo il pensiero che circola tra i nostri iscritti". Venerdì 3 maggio alle 12 l’Alma Juventus Fano ha infatti indetto una conferenza stampa, e fino ad allora prosegue il silenzio stampa indetto dalla società.