Il bello di essere persone gentili

L’Associazione Persona Gentile fu fondata da Vittorio Livi per promuove la gentilezza e la solidarietà nella società attraverso iniziative educative e progetti sociali. Il suo obiettivo è sensibilizzare le persone sul potere dei piccoli gesti gentili per creare un ambiente sociale più inclusivo e rispettoso. La gentilezza è vista come un valore fondamentale per migliorare le relazioni interpersonali e promuovere il benessere individuale e quello collettivo.

Livi ci ha portato un esempio personale per spiegarci il potere che un piccolo gesto di gentilezza può far nascere: tempo fa, mentre si trovava a Milano all’Ospedale San Raffaele vide dei genitori piangere perché non si potevano permettere le stampelle per il figlio che aveva dei problemi alle gambe. Colpito da quella scena, decise, in modo del tutto anonimo, di provvedere all’acquisto. Quel gesto gentile aveva riempito di gioia sia il bambino e i suoi genitori ma anche lo stesso Livi che ci ha raccontato di aver provato in quella occasione una felicità indicibile.

Bryan Alves Dos, Rey Manzoni, Nikita Accarso, Filippo Marcheggiani, Alessandro Ricci