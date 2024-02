Il big match è Tavullia-Lunano. Pubblico da grandi occasioni

Il campionato di Prima categoria (girone A) offre oggi scontri diretti e gare importanti. Sei gli anticipi.

Athletico Tavullia- Polisportiva Lunano. I padroni di casa occupano la quarta piazza mentre gli ospiti sette giorni fa sono andati ad occupare il primo posto con le chiare intenzioni di non mollarlo fino alla fine del campionato. Match tra due squadre con giocatori importanti per la categoria e con bomber sempre con il colpo in canna: Pagliardini e Zazzeroni per il Lunano (9 gol a testa) e Giacomelli per il Tavullia (8 gol). Si gioca al Comunale di Tavullia alle ore 15. Arbitro Leonardo Del Piccolo di Pesaro.

Maior –Vadese. Entrambe hanno 21 punti e sono invischiate nella zona playout ma non occorre una vista acuta per vedere il nutrito lotto di concorrenti che le precedono in classifica, ecco quindi che tutte e due hanno necessità di raccogliere un risultato utile. Qui si scende in campo al Comunale di Villanova Montemaggiore alle ore 15. Arbitro Francesco Farinelli di Pesaro.

Mercatellese- Santa Veneranda. Il Santa Veneranda ha l’obbligo di riscattarsi. Si gioca al Comunale di Mercatello sul Metauro alle ore 15. Arbitro Lorenzo Paoletti di Fermo.

Peglio – Nuova Real Metauro. Il Peglio, squadra ostica (una delle rivelazioni del torneo) ospita il team di mister Cipolla intenzionato a stazionare nei quartieri dell’alta classifica ((attualmente è terzo) e quindi desideroso di fare risultato. Si gioca alle ore 15 al Comunale di Peglio. Arbitro Marco Rossetti di Ancona. Real Altofoglia- Pesaro Calcio. Altro match tra due squadre con giocatori di qualità. Ore 15 al Comunale di Belforte All’Isauro. Arbitro Lorenzo Mancini di Ancona.

San Costanzo- Falco Acqualagna. Per la continuità i locali per il riscatto gli ospiti. Gara da tripla. Si gioca al Comunale di S.Costanzo anche qui alle ore 15. Arbitro Alessandro Lanciani di Macerata.

Amedeo Pisciolini