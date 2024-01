Il bilancio di un anno. Quanti traguardi

Ben trovati in questo primo venerdì del nuovo anno. Sto ripercorrendo il mio calendario passando in rassegna gli eventi eclatanti che hanno segnato ogni mese del ‘23. Lo faccio tutti gli anni. A gennaio ho dato due esami in 5 giorni, mentre pregavo forze metafisiche affinché una mia amica -con la quale condivido la stessa malattia genetica- si salvasse dall’impossibile, e così è stato. A febbraio io e Massimo abbiamo firmato il contratto d’affitto per la casetta in cui viviamo, mentre spegnevo la candelina del primo anniversario del trapianto di rene. A marzo ho raggiunto i 27 anni e, con tanti scatoloni, ho traslocato mentre studiavo per l’ultimo esame. Aprile è stato un mese tra gioie e lacrime amare: ho iniziato a scrivere la tesi e sono stata in Costa Azzurra, ma appena tornata ho ricevuto la notizia della dipartita di una cara amica. È stato devastante. Maggio è stato il mese più magico dell’anno, perché Massimo mi ha chiesto di sposarlo e io gli ho urlato il "sì" più potente che custodivo nel cuore. A giugno ho finito gli esami della triennale e mi sono dedicata completamente alla stesura della tesi. Ed eccomi a luglio con la corona d’alloro e un sorriso smagliante: dottoressa in Lettere Moderne. Insieme alla laurea ho festeggiato anche i 10 anni dal primo trapianto di polmoni. Che spettacolo la vita! L’afa di agosto ce la ricordiamo tutti: le notti insonni e la battaglia infinita contro le zanzare. A settembre ho avuto la brillante idea di iscrivermi alla magistrale e oggi posso dire che è stata un’ottima decisione. Ottobre è stato il mese in cui ho trovato il mio abito da sposa e a novembre ho salutato la mia migliore amica in partenza verso una nuova vita in Australia. Dicembre lo conosciamo tutti: il Natale, le abbuffate e i parenti. Cari lettori, buon ‘24!

Asia D’Arcangelo