"Il bosco che cammina" ridotto dal maltempo

Il maltempo ha cambiato, temporaneamente, forma al "bosco che cammina". Invece di cento piante ad alto fusto, ieri in Piazza del Popolo ne sono state collocate undici. Sono arrivate, spinte da volontari di tutte le età; mosse su carrelli sormontati da vasi di mole imponente e pesantissima. "La pioggia ha rallentato più del dovuto la fase degli spostamenti: per muoverci in sicurezza siamo riusciti trasportare solo la minima parte – spiega Michele Gambini, coordinatore, insieme all’architetto Olga Moskvina, del progetto di sensibilizzazione ambientale inserita nel programma di Pesaro, Capitale della cultura 2024 –. Comunque procederemo per terminare l’allestimento previsto: presto posizioneremo anche le restanti 89. Già le piante presenti trasformano la Piazza. Ringraziamo quanti ci hanno dato una mano e in particolare gli studenti del Santa Marta, del Mamiani e l’Esercito nella cui caserma sono le altre piante". Tra sorrisi e un simpatico spirito d’avventura, il trasporto degli alberi, fatto a spinta dai volontari, è iniziato ieri mattina, con partenza dalla caserma dell’esercito in via della Liberazione. Il bosco, fino all’autunno migrerà in giro per la città, animando eventi culturali per poi essere messo a dimora nel cortile, lato mare, dell’alberghiero. "L’operazione non sottrarrà parcheggi ai turisti ospiti degli alberghi – spiega Moskvina –: gli stalli per gli hotel si trovano nel parcheggio del Santa Marta, lato statale".

s.v.r.