Il "bosco risonante". Così 33 alberi raccontano storie e personaggi

Una storia la si può leggere in un libro, la si può vivere sulla propria pelle o nel ricordo, ma i veri, però silenziosi, testimoni del tempo non possono che essere gli alberi. Duecento, trecento, cinquecento anni, errori, cambiamenti e passaggi, a raccontarci la storia della nostra provincia saranno 33 alberi o meglio 33 custodi di una lunga storia. Ma di che cosa si tratta? "’Il bosco risonante di Pesaro 2024’, questo è il titolo di questo progetto che dal 31 maggio al 6 settembre proporrà un lungo calendario di appuntamenti. Il progetto ha visto lavorare nove naturalisti e uno storico che hanno individuato i 33 alberi che ora prenderanno parola raccontandosi in prima persona attraverso la scannerizzazione di un qr-code installato sul posto dove, attraverso la voce di narratrici, farà accedere ad un podcast che racconterà la storia di quel territorio vista dagli occhi dell’albero. Di tutti ne abbiamo scelti otto che saranno i protagonisti degli incontri che organizzeremo fino a settembre", afferma Lucia Ferrati, coordinatrice del progetto.

La prima data da segnare sarà il 31 maggio alle ore 18 al parco miralfiore di Pesaro alla scoperta dell Abete del caucaso, successivamente, si riparte il 14 giugno alle 18, ma questa volta a Fano a Casa Archilei, per fare visita all’Olmo Campestre. Il 28 giugno sarà il momento di andare a Borgo Pace dall’Acero Campestre e il 12 luglio a Mondavio alla scoperta della Robinia e Cedro. Con il ‘Canto degli alberi’ il 26 luglio a presentarsi sarà la Quercia di Sant’Angelo e il 16 agosto il Cipresso della Villa del Balì. Ultimi due appuntamenti saranno il 30 agosto alle 18 a Mombaroccio con il Tiglio e Caprino Nero del Beato Sante e per finire, l’ultimo incontro sarà il 6 settembre nel Cipresso del Parco di Galantara. "Il ‘Bosco risonante’ ha inserito tutti i principi di promozione della salute, di conseguenza, il Dipartimento di Prevenzione dell’Ast ha organizzato delle camminate preliminari per giungere agli alberi protagonisti- sottolineano Elsa Ravaglia e Clizia Pugliè, coordinatrici regionali locali Ast-. si tratta di semplici camminate che prevedono brevi soste attive con svolgimento di stretching e facili esercizi. La camminata sarà accompagnata anche dalla guida naturalistica Andrea Fazi che farà conoscere la natura circostante. Il percorso è adatto a tutte le età, pertanto tutti sono invitati e speriamo di vedere tanti nonni con i propri nipoti.

La prima camminata si svolge venerdì 31 maggio al Miralfiore con ritrovo al Bar Utopia alle 16,30 e arrivo alle ore 18 nella zona dove si svolgerà l’evento. Le successive camminate si svolgeranno il 28 giugno a Borgo Pace, il 12 luglio a Mondavio e il 6 settembre a Galantara/Pesaro; info 348 3909499". L’ingresso è libero e gratuito per info e mappa degli alberi www.pesaro2024.it.

Ilenia Baldantoni