Il Bramante con Roma per acciuffare la bella

Questa sera alle 21 al PalaMegabox scende in campo anche il Bramante per gara2 di semifinale promozione affrontando la Virtus Roma dopo il ko in garauno nella capitale. "Solo una vittoria ci darà la possibilità di pareggiare i conti e riportare la serie a Roma per la bella - spiega il diesse Piccini -. Come si è visto sabato nella prima sfida, affrontiamo una squadra organizzata e molto fisica, che ha ulteriormente alzato il proprio livello di gioco rispetto alle precedenti due partite in cui l’abbiamo incontrata nella seconda fase. Sappiamo che sarà durissima ma non abbiamo nulla da perdere: siamo al primo anno in serie B e giocare una partita di questo livello può solo farci capire ulteriormente quello che è stato fatto di buono in questa magnifica stagione".

b.t.