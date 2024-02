Il Bramante mostra i muscoli. Colpaccio autorevole a Pescara

pescara

65

bramante

85

: Matera 5, Stefanov 5, Ielmini, Ranitovic 8, Del Prete 17, Capitanelli 8, Kamate 16, Cicchetti 2, Cisse 4, Di Battista ne. All. Di Tommaso

PESARO: Cavedine, Delfino 13, Crescenzi 8, Ricci 8, Sgarzini 18, Druda, Ferri 7, Nicolini E., Centis 12, Sabbioni, Panzieri 14, Giampaoli 5.

All. Nicolini M.

Parziali: 22-26, 14-17, 17-16, 12-26. Progressivi: 22-26, 36-43, 53-59, 65-85. Usciti per 5 falli: nessuno

Vittoria in esterna per il Bramante che va ad espugnare il campo del Pescara con un punteggio autorevole. Una partita mai in discussione dove i biancoblu hanno sempre dettato il passo fin dal primo minuto.

Nella ripresa i padroni di casa provano a spaventare i pesaresi, ma è un fuoco di paglia. Migliore marcatore Sgarzini con 18 punti. In classifica due punti importanti per affrontare al meglio la seconda parte della stagione che ormai è alle porte.