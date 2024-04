Il Bramante trionfa nell’Under 17

Nel week-end di Pasqua, Pesaro è stata invasa dai partecipanti al torneo di basket "Ciao Rudy", giunto ormai alla 23ª edizione, gestito da ’Sportsman Grandi Eventi’ affiancato, come consuetudine, dal 20° torneo femminile "Olimpia Pesaro". Erano 122 le squadre provenienti da 14 regioni italiane che si sono date battaglia in tutte le palestre messe a disposizione, 25 in totale, a partire dai due campi della VitriFrigo Arena (il centrale e la palestra nord), passando per il PalaFiera luogo delle premiazioni finali, tutte le palestre scolastiche e tre campi tra Cattolica e Gabicce Mare. Ben cinque sono state le categorie per il torneo maschile, a partire dagli Esordienti (nati nel 2012-2013) fino all’under 17, torneo quest’ultimo vinto dalla formazione pesarese del Bramante in finale contro Basket Mastini. Nella categoria Esordienti invece si è contraddistinta la formazione di Acqualagna, che ha trionfato nella finale disputata contro l’Horus Padova, continuando nella sua ottima stagione, che la vede imbattuta nel campionato provinciale di categoria.

Leonardo Selvatici