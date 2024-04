Il “Cammino dei Cappuccini“. A piedi un’avventura di 400 Km

Domenica 7 al convento dei Cappuccini di Fossombrone si rinnova la tradizione del “Cammino dei Cappuccini“. Che cos’è il Cammino dei Cappuccini? Potremmo definirlo come un “pregare camminando“. Il percorso si snoda in 17 tappe per un totale di quasi 400 chilometri, da Fossombrone ad Ascoli Piceno. Chi ne ha la possibilità, può affrontare il cammino tutto in una volta, ma c’è anche la possibilità di suddividere il percorso in due o più tappe. Per esempio la prima da Fossombrone a Camerino (in 10 giorni) e la seconda da Camerino ad Ascoli Piceno (in 7); o ancora si può suddividere il percorso in tre parti: da Fossombrone a Fabriano (5 giorni), da Fabriano a Camerino (5 giorni) e infine da Camerino ad Ascoli Piceno (7 giorni). Come è facile immaginare, il Cammino è molto ricco sia dal lato spirituale che da quelli storico, artistico e naturalistico. È anche abbastanza impegnativo dal punto di vista fisico, per via del continuo alternarsi di salite e discese, con numerose tappe dai dislivelli importanti.

Si tratta di toccare i luoghi chiave delle origini dell’ordine dei cappuccini e questi luoghi sono per lo più sulla dorsale interna marchigiana. Si inizia a Fossombrone, dal Colle dei Santi, dov’è il convento dei Cappuccini, poi la gola del Furlo, il fiume Candigliano, la città di Cagli col suo convento… e via così fino ad Ascoli. La giornata inaugurale, domenica a Fossombrone, inizierà con una messa ai Cappuccini alle 7,30. Poi, dalle 8,30, una prima camminata di 12 chilometri su un anello intorno al convento forsempronese. Alle 15 una visita guidata ai luoghi storici di Fossombrone. Alle 16, infine, la presentazione ufficiale di questa edizione del Cammino alla chiesa monumentale di san Filippo. Il Cammino è organizzato in collaborazione col Cai regionale e del Montefeltro.

Per la camminata sull’anello dei Cappuccini ci si può prenotare a questi numeri: 329 3566673; 329 4754710; 347 1030096.

a. bia.