Il candidato unico Maurizio Marotesi incontra i cittadini

Sono partiti lunedì scorso, a Fontecorniale, gli incontri coi quali Maurizio Marotesi, il candidato sindaco della lista civica “Insieme per Montefelcino“, sta spiegando ai cittadini il programma della sua compagine, che poi è l’unica che si presenta alle urne alle prossime comunali. Spiega il candidato: "Abbiamo deciso un calendario intenso di incontri che coinvolgano tutte le frazioni, con l’obiettivo di presentare la squadra e il programma, ma soprattutto ascoltare le esigenze dei cittadini, che contiamo di far diventare parte integrante dell’azione politica dei prossimi anni di amministrazione". Il calendario degli incontri: oggi alle 21, ex scuola elementare di Villa Palombara; lunedì 3 giugno alle 21, al circolo Anspi di Montefelcino; mercoledì 5 giugno alle 21, al salone parrocchiale di Montemontanaro; venerdì 7 giugno alle 21, infine, al salone parrocchiale di Sterpeti. Punti qualificanti del programma "salvaguarda del territorio e dell’ambiente".

