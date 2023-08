Il caso del ripetitore di via Beccaria "Positivo incontro in Comune"

L’antenna di via Beccaria, nel quartiere di Montegranaro-Muraglia, è stata al centro di una riunione ieri mattina in Comune al fine di spostarla. Ad incontrare l’assessore alla sostenibilità Maria Rosa Conti ed il capo di gabinetto Massimiliano Amadori, c’erano Antonio Calma, ex difensore civico, l’avvocato Arianna Galtieri ed un rappresentante del quartiere, Arianna Mensitieri. L’antenna di via Beccaria è una delle ormai diverse ‘torri’ che sono spuntate come funghi in città ed è stata piazzata in mezzo alle case e ad un centinaio di metri da un asilo infantile. Cosa questa che ha fatto scendere in strada, per protestare gli abitanti di questa arteria che corre alle spalle della Flaminia. "Direi che l’incontro è stato sostanzialmente positivo – dice Calma – ed abbiamo trovato disponibilità a rivedere un suo collocamento anche da parte della società che il Comune ha incaricato e che ha studiato il piano delle antenne 5G in città, la Polab. Speriamo di arrivare ad una soluzione perché il permesso provvisorio scade il 4 di dicembre", dice Palma. Il quale aggiunge anche "che è stato aperto un importante canale di dialogo tra noi cittadini del quartiere, la Polab e il Comune affinché le nostre richieste che sono state ritenute legittime e fondate, permettano di fare prima possibile tutti gli atti utili per poterla realizzare". E’ stato chiesto dai cittadini di spostare il ripetitore nel campo di via Fratti oppure in quello a ridosso del cimitero.

Un discorso comunque che si è allargato anche agli altri ripetitori 5G e la società incaricata dall’amministrazione ha detto che il piano sarà completato nel giro di un mese. In base a questo piano verranno individuati i siti dove collocare le antenne nuove e vecchie.