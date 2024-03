Il Cesena festeggia la B in anticipo davanti a quindicimila tifosi

Avanti il prossimo. Roberto Stellone sarà l’87° allenatore della storia vissina. Una storia che ha visto 37 stagioni con cambi di panchina (in diversi casi multipli) sulle 83 totali, a partire dal primo campionato di C del ’38-39. Quello di Simone Banchieri è il 5° cambio della presidenza di Mauro Bosco (5 stagioni), nella quale si sono succeduti i vari Pavan, Galderisi, Di Donato, Banchini, Sassarini, Renzoni, Brevi e Banchieri. Marco Banchini è stato l’unico a disputare un campionato intero. La serie nera che ha portato all’esonero di Banchieri (un punto in 7 gare, ultime 4 a zero) è la peggiore dal ritorno in Serie C, sebbene 4 sconfitte consecutive la Vis le avesse accusate anche con Di Donato (’20-21). E pensare che prima di finire nel tunnel i biancorossi erano al 13° posto, ora sono al terz’ultimo posto, a + 3 dai playout.

Posticipi. Ieri si sono giocate le altre gare della 34^ giornata. Il Cesena festeggia la B anticipata con un gol di Pierozzi nel finale davanti a 15.000 tifosi, Sestri Levante ed Entella si mettono in salvo; Ancona e Spal non si fanno male, sprecando entrambe. L’Olbia resta inchiodata sul fondo, pur con una gara in meno. Risultati: Olbia-Sestri Levante 1-2 (9’ st Ragatzu rigore, 30’ st Parlanti ribattuta rigore, 38’ st Fossati); Arezzo-Juventus NG 0-1 (28’ pt Guerra); Cesena-Pescara 1-0 (43’ st Pierozzi); Entella-Pontedera 3-1; Ancona-Spal 0-0 (33’ pt Corbari, 35’ pt Ignacchiti, 15’ st Giovannini, 35’ st Petermann).

Classifica (prime posiz.): Cesena 86; Torres 72; Carrarese 64; Perugia 59; Gubbio 54; Pescara 48; Arezzo, Pontedera 47.

Primavera. C’è una Vis che dà grandi soddisfazioni. La Primavera di Alessandro Sandreani ieri ha espugnato il campo della Virtus Francavilla (1-3, reti di Ascani, Bardeggia e Pierluigi) allungando la serie a 9 gare utili (7 vittorie e 2 pareggi). A due turni dalla fine della stagione regolare i biancorossi si trovano al terzo posto in solitaria con 41 punti (alle spalle di Avellino e Juve Stabia) e hanno la certezza aritmetica dei playoff.