Il club prepara il colpo di gennaio: trattativa per Obi

Si apre oggi ufficialmente il mercato dei professionisti (chiuderà il 31 gennaio) e la Vis è già in movimento. Secondo indiscrezioni starebbe per arrivare alla corte di Banchieri un pezzo da 90: il nigeriano Joel Chukwuma Obi classe 1991, centrocampista con 142 partite in A (4 stagioni con l’Inter, poi Torino, Chievo, Parma e Salernitana), giocatore quindi di esperienza e tanta qualità. Oltre a Obi nel mirino della società c’è sempre l’attaccante centrale ex Pontedera Nicastro. Riguardo invece eventuali partenze c’è una richiesta per Alessandro Mattioli da parte di tre società: Torres, Renate e Crotone, per Davide Marcandella invece c’è l’interessamento concreto della Fermana e dell’Alessandria, lo stesso Alessandria vorrebbe anche Francesco Cusumano, appetito però dal Messina.

am.pi.