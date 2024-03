’Il coccodrillo’, un Dostoevskij in salsa comica

Per molti sarà una scoperta. Ma Fedor Dostoevskij fu anche un autore comico ed è merito della compagnia "Realtà teatrale Skenexodia" aver dato la possibilità a molti di conoscerlo attraverso lo spettacolo "Il coccodrillo" che sarà rappresentato oggi alle 21 nella Sala delle Arti di Pesaro in strada Malpighi 5. La trama è ambientata in un negozio di una galleria dove è esposto a pagamento un coccodrillo. Il funzionario Ivan Matveic, uomo supponente e ignorante e la sua bella moglie Elena Ivanovna vanno ad ammirare l’esotica attrazione con un amico di famiglia. Ma quando Ivan Matveic cerca di solleticargli il naso con un guanto, il coccodrillo lo inghiotte in un solo boccone. Da lì dentro il protagonista inizia a filosofeggiare. Mentre nel negozio la gente si accalca per vedere il "mostro", Ivan Matveic – caustica parodia di Cernyševskij e di tutti i pensatori "rivoluzionari" dell’epoca – infatti, continua a fantasticare sulle nuove magnifiche sorti e progressive della patria russa. Protagonisti sulla scena saranno gli attori Fabrizio Giacomozzi, Manuela De Bartoli e Giorgio Filippetti. La regìa è di Luca Guerini.

b.t.