"Il Comune ha sbagliato la domanda. Niente risorse per viale Alighieri"

"Per i marciapiedi di viale Dante Alighieri non ci sono risorse perché il Comune ha sbagliato a presentare la domanda ed è stato escluso dal bando regionale al quale aveva partecipato". E’ quanto denuncia la coordinatrice di Fratelli d’Italia Fano, Loretta Manocchi: "Dagli atti pubblici regionali emerge che l’unica domanda presentata dal Comune per ottenere fondi da destinare ai marciapiedi (non sappiamo se via sia quello via Dante Alighieri) non è stata ammessa, perché l’istanza non era corredata degli atti richiesti. Gli uffici comunali si sono limitati ad indicare alla Regione il link di una cartella condivisa da cui scaricare i documenti mentre il bando prevedeva esplicitamente la spedizione tramite pec degli allegati, inviati solo successivamente e dopo la data di scadenza. A causa della errata presentazione della domanda, il Comune non avrà nessuna risorsa per realizzare i marciapiedi". E ancora: "L’Amministrazione come intende risolvere il problema della sicurezza sull’intera via?" Manocchi ricorda che in viale Dante Alighieri, "i parcheggi sono stati ridotti, ma la ciclabile continua ad essere invasa da auto e mezzi pesanti che transitano ad altissima velocità. Le auto che si immettono su viale Alighieri dalle vie secondarie lo fanno sporgendosi ed invadendo la ciclabile: in più di un’occasione i ciclisti hanno rischiato di essere investiti. Peraltro, alla riunione ormai di quasi 1 anno fa, nella sala della Concordia, l’assessore ai Lavori pubblici Barbara Brunori aveva preso l’impegno di asfaltare la strada e di realizzare il marciapiede laddove ci sono ancora breccino e cassonetti dell’immondizia. A tutt’oggi invece nulla è dato sapere, il camminamento è sempre lo stesso, con annessi cassonetti della differenziata, i pedoni passano sulla ciclabile, con pericolo per la loro sicurezza e quella dei ciclisti. In buona sostanza a distanza di quasi un anno, viale Dante Alighieri non sono stati realizzati gli interventi definitivi necessari alla sua riqualificazione e messa in sicurezza".

Quello che da mesi chiedono i residenti della via è la chiarezza su chi realizzerà l’opera, con quali risorse e in quali tempi. E visto che l’intervento era stato rinviato alla primavera 2024, si chiedono se l’impegno sarà mantenuto per dare tranquillità ai pedoni e ai ciclisti, sia a quelli che risiedono nella via sia a coloro che vi passano occasionalmente.

Anna Marchetti