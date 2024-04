Il Comune inaugura un nuovo magazzino per i propri mezzi, nel vecchio va la Pro loco

URBANIA - Il Comune ha un nuovo magazzino e deposito dei mezzi in località Ponte vecchio, nella zona artigianale del Barchetto. Un’area di 3mila metri quadrati recintata con all’interno un capannone da 600 metri quadrati, per un costo che tocca i 500mila euro. Questo permetterà di posteggiare i mezzi comunali ma anche di tenere nel magazzino il materiale e le attrezzature. "Attualmente avevamo un altro capannone in affitto mentre questa nuova soluzione è di nostra proprietà -ha detto il sindaco Marco Ciccolini-. Questo ci consente oltre a non pagare l’affitto di aggiungere un nuovo immobile nella disponibilità del Comune creando spazi che permetteranno ai nostri operai di lavorare meglio e in modo più sicuro. Il precedente magazzino infatti nasceva in zona bocciodromo, con un’area deposito esterna tra le case e vicino a un giardino pubblico; siccome teniamo molto ai quartieri, al decoro e alla sicurezza dei cittadini e di chi lavora trasferiremo qui mezzi e attrezzature per ottimizzare le nostre strutture, ricoverare gli attrezzi e poter effettuare anche le riparazioni e le lavorazioni che facciamo internamente. La struttura che si trova vicino al bocciodromo invece andrà come parcheggio per i mezzi della Protezione Civile, che avevano bisogno di una soluzione per il posteggio coperto quando non sono utilizzati e il restante spazio verrà usato per ospitare le strutture e il materiale della Pro Loco, in modo che anche queste due associazioni, che hanno un ruolo centrale nel tessuto cittadino, possano avere nuovi spazi adeguati. La parte esterna che è proprio vicina al bocciodromo, dove ora erano accatastati dei materiali, verrà ripulita e riqualificata. La squadra dei nostri operai fa da sempre un buon lavoro, e ora potrà lavorare anche meglio".

Andrea Angelini