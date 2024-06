Il Consorzio agrario di Fermignano viene acquistato da TerraBio

La Cooperativa Terra Bio ha sottoscritto in questi giorni il contratto preliminare di acquisto dell’immobile Ex Consorzio Agrario Provinciale di Fermignano. La struttura è costituita da silos di stoccaggio per cereali e magazzini piani per la raccolta di materie prime agricole e per la commercializzazione di mezzi tecnici per una capacità complessiva di stoccaggio di 50mila quintali.

"Da sempre – spiega il consigliere delegato di TerraBio Germana Meliffi – il centro di stoccaggio di Fermignano ha rappresentato un punto di raccolta di primaria importanza proprio per la sua dislocazione nel territorio provinciale e per noi, la sua acquisizione va nell’ottica di ampliare il servizio alle aziende agricole e l’attività di stoccatori e trasformatori delle materie prime biologiche del nostro territorio. La posizione del nostro stabilimento principale sito in località Schieti ad Urbino rimane più lontana per i nostri clienti della vallata del Metauro e oltre e con questo ulteriore punto di raccolta cerchiamo di dare un maggior servizio agli agricoltori soci e ai nostri conferenti. In un’ottica di sviluppo futuro oltre che a centro di stoccaggio, il progetto prevede anche l’apertura di un punto vendita di produzioni biologiche e locali, un mercato all’aperto in giorni stabiliti per i produttori e i piccoli trasformatori locali e un punto di ristorazione con cucina biologica e locale, sia per le tante persone di passaggio, che per turisti e residenti". La Cooperativa fa sapere che lo stabile si presenta strutturalmente in buono stato di conservazione soprattutto nella parte dei silos di stoccaggio, ma sono sicuramente necessari lavori di riqualificazione ordinaria, già previsti dalla Cooperativa nel piano degli investimenti. Un’acquisizione strategica, dunque, quella di TerraBio che si assicura un nuovo punto baricentrico sul territorio dell’entroterra.

Andrea Angelini