Il culto di San Demetrio, un "megalomartire"

Domani alle 16,30 alla sala convegni della Croce Rossa di Marotta, si terrà un incontro dal titolo ‘Il culto di San Demetrio, fra Salonicco e San Lorenzo in Campo’, a cura della professoressa Maria Letizia Di Francesco. "Una storia molto coinvolgente quella San Demetrio, nato in Grecia – evidenzia la presidente del Circolo Culturale Marotta, Ersilia Riccardi, organizzatrice dell’evento -. Un megalomartire, cioè un grande martire nella religione ortodossa, le cui reliquie, in parte, si trovano a San Lorenzo in Campo. Chi è San Demetrio Megalomartire e quando è vissuto? È di religione cristiana o ortodossa? Quando e per quale ragione le sue reliquie sono arrivate a San Lorenzo in Campo? Cosa possiamo comprendere osservando la misteriosa tavola dell’Agapiti del1530? A queste e ad altre domande cercheremo di dare risposta insieme alla Di Francesco, che su San Demetrio ha scritto anche un libro".

s.fr.