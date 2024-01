Il cuore di Baglioni riscalda la Vitrifrigo

di Tiziana Petrelli

Lo sventolio di palloncini rossi a forma di cuore, poi il buio in sala, le urla dei fan, le lucine dei cellulari e il palco che si accendono. E mentre accelera il battito cardiaco dei circa 7.200 fans… alcuni acrobati che dal palco scendono in platea e tirano sulla scena un uomo in abito da sera mentre una flotta di ballerini scende in mezzo al pubblico camminando per “le vie dei colori“.

La voce calda di Baglioni che intona "e tu come stai?". "Benvenuti e bentrovati tutti" ha detto al pubblico. E’ cominciato così alla VitriFrigo Arena di Pesaro il nuovo tour 2024 di Claudio Baglioni: 25 tappe aTuttoCuore che più che concerti sono un rock-operashow ambientato in un futuro atemporale. Uno spettacolo grandioso quello di Baglioni nell’astronave, che ha letteralmente preso il volo con il suo primo grande evento dal vivo di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024, ospitando il cantante dei buoni sentimenti e una delle più grandi Produzioni attualmente in giro per il Paese.

Ad accompagnare Claudio Baglioni, che alla soglia dei 73 anni si è riconfermato un maratoneta generoso ed instancabile, sono stati infatti 21 polistrumentisti della band-orchestra di Paolo Gianolio e 80 tra coristi, ballerini e performer: tutti insieme hanno riempito in tutte le sue dimensioni il mastodontico spazio scenico che più che un palco pareva una realtà aumentata. In quell’angolo di mondo reale e stellare allo stesso tempo, separato ma abbracciato dal pubblico, nessuno si è risparmiato nelle oltre due ore di spettacolo che hanno regalato l’emozione di un musical ipergalattico, fatto di canzoni iconiche illuminate da una miriade di luci, tanti fasci di luce e proiezioni che hanno scandito il tempo delle note e delle acrobatiche coreografie.

Tutto, sul palco e intorno al palco, era ricerca spasmodica di bellezza. La musica, soprattutto. Grazie a una scaletta con 38 successi senza tempo, cantati a squarciagola da tre generazioni di fan. Ma bellezza erano anche i 550 costumi disegnati e realizzati appositamente per questi live, i movimenti scenici, la statuaria fisicità dei ballerini, l’energia e vitalità dei performer, le proiezioni, gli spazi e i tagli di luce creati dai 450 corpi illuminanti programmati dal light designer Ivan Pierri.

Uno spettacolo multimediale e visionario che è ripartito da Pesaro dopo tre mesi di stop del precedente tour all’aperto e hanno riportato in città un cantante amatissimo, che riempie l’Arena ogni volta che vi torna ad esibirsi.