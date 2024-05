Il Cup riparte. Ma ancora a singhiozzo

Cup a singhiozzo. Riparte parzialmente il servizio di prenotazione che ha smesso di funzionare da domenica notte. Ieri era ripartita la possibilità della prenotazione telefonica per il cittadino ma ancora in serata le farmacie non riuscivano ad accedere al portale a loro dedicato per il quarto giorno consecutivo. Il disservizio sarebbe stato provocato da un attacco hacker che avrebbe messo in tilt l’intero sistema causando disagi soprattutto tra gli anziani e per chi, a causa di patologie, non ha potuto raggiungere di persona gli sportelli. Un bel problema che va ad aggravare una situazione da tempo molto critica ossia l’estrema difficoltà di trovare appuntamenti compatibili con l’urgenza indicata nelle impegnative dei medici.