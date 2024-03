Il Distretto inaugura il nuovo mammografo di via Nanterre

Sarà inaugurato oggi, alle 11.30, il nuovo mammografo in funzione in via Nanterre. Si tratta del primo macchinario per la diagnostica senologica in funzione acquistato nella regione Marche con i fondi del Pnrr. Un investimento di oltre 250 mila euro che lavora a pieno regime dal 12 marzo scorso. L’inaugurazione si terràal distretto di Pesaro, in via Nanterre (Piano seminterrato). Saranno presenti il direttore generale Ast Pu Nadia Storti, il vicepresidente e assessore alla Sanità della Regione Marche Filippo Saltamartini, il direttore del Distretto di Pesaro Elisabetta Esposto, il direttore della Diagnostica dell’Ospedale di Urbino Chiara Giorgi, la responsabile degli screening oncologici dell’Ast Pu Jacqueline Orciani.