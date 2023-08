Il festival ’Kum’ di Recalcati da Ancona a Pesaro Ma Popsophia raddoppia con un evento alla Mole

C’è chi arriva e chi raddoppia. In fermento l’attività culturale della città in vista di Pesaro 2024. In arrivo da Ancona, il festival “Kum!“, creatura dello psicanalista Massimo Recalcati. Dopo lo strappo con l’amministrazione del capoluogo dorico che ha chiuso i rubinetti alla manifestazione, Recalcati ha detto addio alla Mole. E il sindaco Matteo Ricci ha preso la palla al balzo offrendo Pesaro come nuovo palcoscenico per “Kum!“. Ricci e Recalcati si sono già sentiti e hanno valutato luoghi, tempi e modi dell’evento. Che potrebbe debuttare già il prossimo ottobre, oppure nella primavera 2024.

Raddoppia invece Popsphia di Lucrezia Ercoli che oltre alla città di Rossini, si ritaglierà il suo spazio anche ad Ancona. Lo annuncia l’assessore alla cultura dorica Anna Maria Bertini: "Sbarcherà in città in autunno con due eventi".