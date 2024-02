"Il giocatore fortunato?. Un 60enne della zona"

E’ di Marotta la ricevitoria in cui è stata realizzata la vincita al Lotto di 124.750 euro ed è della cittadina balneare, o comunque delle immediate vicinanze, anche il fortunato ‘scommettitore’ che ha puntato 4 numeri sulla ruota di Genova (54, 57, 61 e 80) azzeccandoli tutti. La schedina è stata giocata sabato pomeriggio alla tabaccheria ‘Taba..Lalla’, in via Molise, gestita dalla giovane Laura Dominici, che racconta: "Lunedì sono rimasta chiusa e mi sono accorta del maxi colpo solo martedì mattina, quando ho controllato il bollettino ufficiale. Sempre martedì è passato qui il vincitore, di cui non svelo il nome perché mi ha chiesto di mantenere l’anonimato, ma sono molto contenta perché si tratta di un cliente abituale e, per di più, di una persona della zona, gentile ed educata".

Alle ulteriori domande sull’identità del giocatore baciato dalla dea bendata, Laura aggiunge soltanto: "E’ un uomo sulla sessantina, distinto e affabile. Viene spesso a fare delle puntate al Lotto, ma sempre piccole somme, come del resto sabato, quando ha speso 3 euro: 1 sull’ambo, 1 sul terno e 1 sulla quaterna. La prima cosa che mi ha detto martedì è stata ‘grazie, mi hai portato fortuna’ e poi mi ha riferito che aveva già attivato la procedura per la riscossione della somma attraverso una banca, perché noi delle ricevitorie paghiamo soltanto le quote fino a mille euro". "Qui da me (lei gestisce l’attività dal dicembre 2022, ndr) si sono registrate diverse vincite – conclude -, sia al Lotto, che al Superenalotto e con i ‘grattini’, ma fino a oggi non si erano mai superati i 2.500 euro, stavolta, invece, la cifra è importante". Una cifra che, al netto della detrazione prevista dell’8%, consentirà al cliente abituale della ‘Taba..Lalla’ di rimpinguare il conto in banca di 114.770 euro.

Sandro Franceschetti