Il grande cinema in piazza XX Settembre Stasera ’Il postino’

+Parte stasera alle 21.15 con la proiezione de "Il postino" di Massimo Troisi (alla presenza di Anna Pavignano che ha accompagnato la carriera artistica di Troisi fin dai suoi esordi) "CineFortunae-Capolavori Restaurati by the Sea" la rassegna fanese che dal 2 al 5 agosto porta in piazza XX Settembre il grande cinema, per celebrare il talento di Massimo Troisi a 70 anni dalla sua nascita e quello di Alberto Sordi a 20 anni dalla sua morte. Domani invece l’appuntamento è con "Una vita difficile" con un Alberto Sordi che attraversa la storia del paese dalla seconda guerra al boom economico.