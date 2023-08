Il Green Drop Award col prof Coccioni

Torna alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, per il dodicesimo anno consecutivo, il Green Drop Award, il premio che Green Cross – organizzazione fondata oltre trent’anni fa dal premio Nobel Mikhail Gorbaciov e introdotta in Italia da un altro Nobel, Rita Levi Montalcini – assegna al film, tra quelli in gara nella selezione ufficiale del festival, che interpreta meglio i valori dell’ecologia, dello sviluppo sostenibile e della cooperazione fra i popoli. Grande anima del “Green Drop Award“ è il professor Rodolfo Coccioni dell’Università di Urbino, scienziato che proprio quest’anno si è riconfermato – in base alle statistiche – come uno degli scienziati più importanti per quanto riguarda lo studio del pianeta Terra. Un titolo che ha conquistato, e mantiene, grazie a 206 pubblicazioni e a più di 5mila citazioni dei suoi lavori, tanto da valergli il 56° posto tra i 206 scienziati italiani della Terra. Coccioni che sarà a Venezia, è anche membro primario del Festival nazionale delle Geoscienze “Settimana del Pianeta Terra“ e del citato “Green Drop Award“. E a proposito dei fondatori del riconoscimento, Gorbaciov e Levi Montalcini, presentarono entrambi proprio a Urbino la “Carta della Terra“ nel 2001.