Il Loreto vuole far sua la sfida col Matelica

La serie B interregionale di basket chiude la prima fase. Il penultimo appuntamento è proprio da non perdere. Infatti l’Italservice Loreto riceve la visita della capolista Halley Matelica. Si giocherà domenica sera al PalaMegabox alle ore 20,30. Il big match vede la squadra di coach Stefano Foglietti affrontare Matelica, che dopo aver coquistato la vetta, ha pensato bene di rafforzarsi in ottica seconda fase con l’inserimento del pivot di B nazionale Ivan Morgillo, classe 1992, che ha una lunga carriera nella serie superiore con Padova, Lecco, Fabriano, Livorno e Mestre.

"Non dobbiamo specificare più di tanto – dice il coach del Loreto Stefano Foglietti – quanto pesa la posta in palio: bisogna assolutamente vincere". Ci pensa la guardia Matteo Maruca a caricare l’ambiente: "Questo incontro può regalare tanto in termini di fiducia e di classifica per quanto riguarda la seconda fase. E’ l’ultimo scontro diretto. Vogliamo riscattare la sconfitta dell’andata. Ci faremo trovare pronti. Vedrete – dice – un Loreto affamato. Sappiamo di partire in rincorsa. I punti guadagnati negli scontri diretti fino a oggi – insiste il varesino Matteo Maruca – ci condannerebbero non poco nella classifica del secondo girone. Proprio per questo dovremo essere affamati". Foglietti non si nasconde: "I due punti valgono doppio per la seconda fase. Ci vuole una prestazione super. Loro si sono anche rinforzati con Ivan Morgillo". La classifica della seconda fase per le marchigiane prima del big match: Bramante 10 punti, Senigallia 6, Matelica 4, Loreto 2. Il programma: oggi Pescara-Bramante (ore 20.30); domani Pisaurum-Porto Recanati (ore 17), Loreto-Matelica (ore 20.30).