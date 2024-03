Il M5S: "No alla Mengucci". La lista di Belloni invece non mette paletti

"Il terzo nome emerso non ci soddisfa, ed è giusto che il PD e i cittadini questo lo sappiano". Certamente non si può dire che il Movimento 5 stelle a Pesaro non stia giocando a carte scoperte, evidenziando le proprie preferenze in modo aperto e limpido. Lo ha fatto qualche giorno fa anche la coordinatrice provinciale Marta Ruggeri, sottolineando l’insoddisfazione che si respirava nei confronti della terza possibile candidata in corsa alla fascia tricolore, l’ex assessora Sara Mengucci, anche facente parte del consiglio di amministrazione di Marche Multiservizi. Non è un caso, infatti, che la presa di posizione riguardi anche tutta la faccenda della discarica di Riceci.

In attesa dell’incontro che si terrà questa mattina tra il segretario dem Giampiero Bellucci e la coordinatrice del Movimento 5 stelle Marta Ruggeri, che potrebbe far luce sulle prossime mosse del Partito Democratico nei confronti del candidato di coalizione, il Movimento 5 stelle sta mettendo i puntini sulle i anche a Pesaro. In una nota, firmata dall’assessora Francesca Frenquellucci e dai due consiglieri Claudia Vanzolini e Lorenzo Lugli, le posizioni sembrano essere chiare e nette: "Nelle riunioni interne a cui abbiamo partecipato è emerso un netto favore verso Vimini e Biancani. Nessuno ha mai messo in discussione questi due nomi e siamo pronti ad appoggiarli nel loro percorso politico". Rimarcando, quindi, l’appoggio ai soli due candidati: il vicesindaco Daniele Vimini, anche assessore alla cultura, e il consigliere regionale Andrea Biancani.

Tasto dolente è poi quello che affronta il tema spinoso delle primarie: "Siamo sempre stati contrari. Poi a dicembre sono iniziati a circolare nomi fantasiosi fino ad aprirsi la discussione interna al M5S, specialmente sul terzo nome – quello di Mengucci – che non ci soddisfa. Invochiamo pari dignità nella scelta della figura che dovrà guidare la coalizione".

Ad aspettare il nome del prossimo primo cittadino di Pesaro è anche la civica di Enzo Belloni – una Città in comune - già pronta ad un confronto con il candidato, qualsiasi esso sia. "Riconosciamo a chiunque il pieno diritto di presentarsi nella competizione elettorale – sottolinea Belloni -. Con quale logica potremmo pensare di influenzare la scelta di un altro schieramento? Noi siamo coscienti della nostra forza e delle nostre capacità. Al momento osserviamo la situazione, con attenzione e massimo rispetto per quello che succede ‘in casa d’altri’. Non ci permettiamo di mettere alcun paletto di fronte ai possibili avversari politici, ma sicuramente ci impegneremo al massimo per ottenere il rispetto e l’attenzione che abbiamo conquistato nel tempo. Si prospetta una partita difficile, ma siamo pronti a scendere in campo per giocarla al meglio".

Giorgia Monticelli