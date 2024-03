Il magico mondo di Spark. Da oggi mille luci al Parco. Che notti al Miralfiore

Oggi la magia diventerà realtà. Uno dei progetti più iconici del dossier di Pesaro 2024, collocato non a caso nella sezione della ‘natura vivente della cultura’: è Spark dell’artista olandese Daan Roosegaarde che, con gli unici fuochi d’artificio organici, presenterà una performance poetica di migliaia di scintille luminose biodegradabili che fluttuano organicamente nell’aria. Spark prenderà forma – per la prima volta in Italia proprio nella Capitale della Cultura – con tre repliche da oggi a domenica dalle 20 alle 23, al Parco Miralfiore con ingresso gratuito e con priorità di accesso per i possessori della Card Pesaro Capitale.

È la metafora Pasoliniana delle lucciole – che non si oppongono all’oscurità ma alle luci abbaglianti della società dello spettacolo e della consumazione – che fa da sfondo al lavoro di Roosegaarde; un lavoro che si è ispirato alla luce magica di questi affascinanti coleotteri e al desiderio di rendere più attuale e futuristico il rituale dei fuochi d’artificio, con il doppio invito al pubblico a meravigliarsi e a riflettere.

Spark trasforma i metodi tradizionali e non eco-compatibili di celebrazione per le comunità (come fuochi d’artificio, palloncini, droni e coriandoli), in una nuova modalità sostenibile. Combinando design e tecnologia, migliaia di scintille luminose realizzate con materiali biodegradabili sono mosse silenziosamente dal vento mutevole, ispirate alle lucciole, agli stormi di uccelli e alla galassia di stelle. Spark invita tutti a far parte del percorso verso un futuro ecologico. Con Spark, l’interconnessione tra esseri umani e natura viene celebrata, e le tradizioni possono essere mantenute in modo nuovo. In precedenza, la performance di Spark è stata realizzata a Tokyo, Bilbao, Aix-en-Provence, Madrid, Auckland, Giordania, Melbourne, Londra e Leeuwarden nei Paesi Bassi. Il progetto è vincitore dei Dutch Creativity Awards 2022 e di tre Lovie Awards, inclusi il People’s Lovie Winner.

Designer e attivista ambientale, Daan Roosegaarde crea e sviluppa progetti sensazionali in tutto il mondo, fondendo arte e tecnologia negli ambienti urbani, e non solo, come un tecno-poeta contemporaneo. Le sue opere evocative e suggestive nascono per aumentare la consapevolezza ambientale delle persone attraverso il coinvolgimento in una dimensione onirica che integra soluzioni tecniche con creazioni poetiche e visionarie. Le installazioni dello Studio Roosegaarde si pongono l’obiettivo di migliorare la vita quotidiana negli ambienti urbani, ma allo stesso tempo stimolano l’immaginazione focalizzando l’attenzione sull’attuale crisi climatica.

"Spark – sottolinea l’artista Daan Roosegaarde – è un luogo di meraviglia che mostra una nuova alternativa sostenibile per celebrare lo spazio e il tempo".