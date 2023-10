Il mattone a tutto vapore così come la nautica

Un comparto che ancora viaggia in controtendenza è quello dell’edilizia "dove si è alla ricerca di lavoratori perché le aziende stanno correndo per chiudere gli appalti legati al bonus 110 per cento entro la fine di dicembre", dice Gianluca Di Sante della Cgil. Ma anche un comparto che con l’inizio del nuovo anno potrebbe veder salire in modo esponenziale le richieste di cassa.

Altro settore che sta correndo in controtendenza è quello legato alla nautica perché c’è richiesta di nuovi spazi produttivi oltre che di personale specializzato.

Ancora in una specie di limbo il segmento legato al settore mobile-arredo dove c’è stata qualche richiesta di cassa (un giorno la settimana) per una flessione della domanda "per cui non ci sono problemi seri, la situazione non è allarmante come nel settore della meccanica – dice Giuseppe Lograno della Cgil – anche se, nel caso la domanda che è in flessione dovesse protrarsi anche nel mese di novembre, potrebbero sorgere dei problemi".