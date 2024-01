"Il medico del 118 non è mai mancato, forse quel cittadino che si è lamentato parlava della guardia medica o dell’Acap, anche se chiaramente non è mica obbligato a sapere la differenza fra i tre. Dal suo punto di vista ha subìto un disservizio, è ovvio, ma non riguardava il 118".

Così il vicesindaco di Fossombrone Michele Chiarabilli sulla recente denuncia di un pensionato forsempronese che sotto le feste ha raccontato di essere stato respinto insieme alla moglie da quello che per lui era semplicemente il “pronto soccorso“ di Fossombrone. Precisano ulteriormente il sindaco Berloni e il vicesindaco Chiarabilli in questo comunicato congiunto: "Purtroppo quando si interviene sulla questione sanità e ospedale di Fossombrone spesso e volentieri si crea disinformazione o peggio strumentalizzazione politica. Guarda caso nell’arco di un paio di giorni ci sono stati due interventi sulla stampa della minoranza consiliare Progetto Comune e poi successivamente di Leonardo Spadoni, candidato alle comunali di Rifondazione Comunista. In primis è importante sottolineare che il “pronto soccorso“ non esiste più nel nostro ospedale da oltre 20 anni e che non corrisponde al vero (come dichiarato) che “anche il 118 è rimasto sguarnito del medico e questo è successo anche il 4 gennaio“. È vero che un disservizio si era verificato il primo e il 2 gennaio e che lo abbiamo subito preso in carico e monitorato come amministrazione comunale: in quel caso si trattava di assenza della guardia medica e del servizio acap".

Ancora: "La situazione, come è giusto che sia, sta tornando alla normalità, con la piena copertura dei turni. In tal senso sono state di fondamentale importanza collaborazione e la piena disponibilità della dottoressa Nadia Storti, che dirige l’Ast della nostra provincia. Entro gennaio avremo modo di verificare con lei tutti i servizi che dovranno essere attivati o potenziati nell’ospedale di Fossombrone. Per far fronte alla carenza di medici Acap e cure intermedie, l’Ast è pronta ad emettere un bando per individuare altri professionisti al fine di coprire l’organico. Nella situazione emergenziale che si era venuta a creare una nota di merito e di grande riconoscenza va rivolta a tutto il personale del 118: per aver garantito sempre il servizio nonostante la tragedia dell’ambulanza 1408 finita contro un pullman turistico nella galleria alle porte di Urbino. Non finiremo mai di indirizzare a tutti gli operatori della Potes di Fossombrone i più sinceri ringraziamenti impegnandoci al tempo stesso con tutte le nostre energie perché l’emergenza- urgenza sia un servizio che opera nel rispetto dei canoni istituzionali".

a. bia.