"Il Medioevo inizia quando il cristianesimo diventa religione di Stato"

Nella precedente uscita avevo anticipato l’argomento della celebre battaglia di Adrianopoli. Vale la pena soffermarsi sul tema. Qualcuno mi ha fatto notare che: "ultimamente si sta trattando molto l’Impero romano e poco il Medioevo, in Medievalia". Osservazione scarsamente sensata. L’inizio del periodo storico definito “Medioevo“ è soggettivo e alquanto dibattuto. Non ho mai nascosto come, a mio avviso, i prodromi dell’epoca si manifestino con l’imperatore Costantino, all’esordio del IV secolo d.C. Evidentemente il Medioevo inizia quando il cristianesimo diviene religione di Stato per l’Impero romano, nell’anno 380 d.C., sotto l’imperatore Teodosio il Grande (e colleghi) ben prima, quindi, della cosiddetta “caduta“ dell’Impero d’Occidente (anno 476 d.C.).

Cosa avvenne, nell’anno 378 d.C., a Edirne (già Adrianopoli), nella Turchia europea? Una delle più grandi sconfitte dell’Impero romano. Si è detto come gli Unni, al termine del IV secolo d.C., avessero preso a cacciare i popoli goti dalle loro terre natie. Ammassati lungo il corso del Danubio, i goti chiesero a Roma il permesso di varcare i confini dell’Impero. L’imperatore Valente acconsentì. I goti erano tanti, il loro ingresso avvenne senza le solite "misure di controllo" romane. Entrarono armati, a migliaia e furono ammassati in aree gestite dall’esercito. L’esercito avrebbe dovuto corrispondere razioni di cibo ai "profughi", ma l’accoglienza fu male organizzata. I goti si stancarono, lasciarono le aree di stanziamento per saccheggiare in lungo e in largo la parte Orientale dell’Impero, spingendosi sino a Costantinopoli (Istàmbul). Valente chiamò l’esercito e si scontrò con i goti ad Adrianopoli, fu un disastro e la storia della battaglia merita di essere raccontata a parte, nella prossima puntata.

(puntata 309)

Daniele Sacco