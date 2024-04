Il Muraglia torna agli antichi fasti. Ora è bagarre per gli altri verdetti

Nei due gironi del campionato di Seconda categoria a due giornate dal termine c’è ancora tanto da decidere.

Nel girone A il Tavernelle di mister Latini sabato scorso nel testa coda con lo Schieti si è preso i 3 punti ed è rimasto al comando della graduatoria. Il successo ha arriso anche l’Apecchio (a Sassocorvaro) che è secondo a meno 3. In terza piazza (a meno 7 dalla capolista) il Cà Gallo, al quarto posto il Macerata Feltria e al quinto la Vis Canavaccio sconfitta in casa dal Casinina.

I numeri del girone A. 48 i punti di differenza tra la vetta e la coda. L’unica squadra a non aver ancora gioito per una vittoria è lo Schieti. Del Tavernelle l’attacco più prolifico (53 gol), dello Schieti quello più asfittico (12).

I bomber del girone A. 15 gol: Soren Azalian (Tavoleto). 14 gol: Luca Alpino (Carpegna). Matteo Dionisi (Tavernelle) e Lorenzo Elezaj (V.Tavoleto). 13 reti: Diego Sanchini (Ca Gallo) e Luca Turchi (A. Sassocorvaro). 11 reti: Alessandro Sebastianelli (Frontonese).10 reti: Simone Pagliari (Tavernelle) e Vittorio Lucarini (A.Luceoli Cantiano). 9 reti: Walid Chaqroun (Santa Cecilia), Gionata Morelli (Piandirose), Umberto Federici (Casinina), Valient Balla (Atletico Luceoli Cantiano) e Azin Sorout (Vis Canavaccio). 8 reti: Politi Mirco (O.Macerata Feltria), Simone Monaldi (Piandimeleto), Ismaele Gentili (Piandimeleto), Roberto Orrù (Ca Gallo), Niang (Ca Gallo), Daniele Conti (Frontonese) e Sebastian Volosincu Bogdan (Frontonese). 7 reti: Giacomo Biagiotti (Vis Canavaccio), Mario Romano (Tavoleto), Luca Fraternali (V.Apecchio), Wack Fall (V.Apecchio) e Enrico Curzi (Tavernelle). 6 reti: Edorardo Brundu (Piandirose) e Juan Emannuel Crosetta (Casinina). Nel girone B di Seconda il Muraglia grazie agli 8 punti di vantaggio sulle seconde (il Cuccurano e il Csi Delfino) ha vinto il campionato e ha festeggiato il ritorno in Prima categoria. In fondo all’ultimo posto c’è il Real Metauro. In zona playout il Real Mombaroccio e il Gradara Calcio. La differenza tra i due poli della classifica è di 50 punti.

I numeri. Sei le vittorie dell’ultimo turno (due quelle esterne). Del Muraglia l’attacco più prolifico (58) e la difesa meno perforata (24), del Real Metauro l’attacco più asfittico (21) e la difesa che ha subito più reti (53).

I bomber del girone B. 20 reti: Federico Tombari (Pontesasso).17 reti: Matteo Barbaresi (Della Rovere). 15 reti: Lucas Javer Cabello (Muraglia). 13 reti: Alessio Scavolini (Muraglia). 12 reti: Dylan Andretta (Villa Ceccolini). 11 reti: Giuseppe Di Guido (Muraglia). 10 reti: Luca Ambrogiani (R.Urbinelli), Andrea Bocci (R.Urbinelli), Seye Giovanni Dyop Pape (Isola di Fano), Giacomo Federici (Gradara) e Mattia Campanelli (Arzilla). 9 reti: Andrea Manna (Isola di Fano), Matteo Galdenzi (Csi Delfino Fano) e Matteo Agostini (Csi Delfino). 8 reti: Simone Giacomucci (Villa Ceccolini), Cristian Ciacci (Csi Delfino Fano), Michele Bozzetto (Arzilla), Giacomo Campanelli (Monte Porzio). Seguono con 7 gol a testa 4 calciatori.

La squadra della settimana. 1)Pirito (Fortuna Fano), 2)Proietti (Tavernelle), 3)Cerreti (Cuccurano), 4) Pierleoni (Santa Cecilia), 5)Rocchetti (Macerata Feltria), 6)Guidi (Ca Gallo), 7) Elezaj (Valfoglia Tavoleto), 8) Ciufoli (A. Luceoli Cantiano), 9)Tombari (Ponte Sasso), 10)Campanelli (Monte Porzio), 11)Fall (V.Apecchio). All. Crisantemi (Muraglia). Amedeo Pisciolini