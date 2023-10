Il “Nero Lavanda“ di Diego Gambini

Oggi alle ore 19, nella Galleria degli Specchi dell’Alexander Museum Palace Hotel, in viale Trieste, 20, a Pesaro, è in programma la presentazione del libro “Nero Lavanda“ di Diego Gambini. Il libro segna l’esordio del poeta pesarese Diego Gambini. "E scorre veloce la mano del poeta avvolto dall’inebriante volontà di aprirsi al mondo, giungendo, in tal modo, a veicolare il lettore in una disarmante cronaca d’amore – si legge in una nota –. Dolore, tormento e conflittualità è quanto emerge in questa raccolta poetica. L’amore, quel sentimento innanzi al quale ognuno di noi manifesta le proprie fragilità, viene presentato nella duplice componente fisica ed emotiva, piombando nell’impeto di una dipendenza che, nel momento in cui affoga nell’insoddisfazione, genera una lenta caduta nell’oblio della vita. Al centro l’essere femmineo, la Musa ispiratrice dai grandi occhi color inchiostro in grado di catturare corpo e psiche salvo poi fuggire esule naufraga delle proprie paure, del proprio vissuto e delle proprie menzogne".

Oltre al conte-mecenate Alessandro Marcucci Pinoli sarà presente anche Paolo Muratori, presidente dell’Associazione Adp (Associazione Diabetici Pesaro), a cui verrà dedicato un terzo dei ricavi dalle vendite del libro.

l. d.