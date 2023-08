Il nuovo vescovo entra a Cagli Città in festa per un giorno intero

Una domenica da ricordare per la comunità cristiana di Cagli, con le chiese del centro che tutte contemporaneamente hanno salutato con le campane a festa l’arrivo in città del nuovo vescovo Andrea Andreozzi. C’è stata tanta gioia in una Cagli ancora addobbata dalle bandiere del Palio dell’Oca e tantissima gente ha voluto presenziare all’ingresso del nuovo vescovo della Diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola.

Il vescovo Andrea, è giunto in città verso le 16,30 ed è stato subito ricevuto nel Municipio dalle autorità comunali. Dopo una breve cerimonia subito si è diretto in una Cattedrale gremita in ogni angolo dove ha preso il primo contatto con i suoi fedeli cagliesi e dei dintorni. Nella lunga omelia – accompagnata dal coro cittadino che ha intonato vari brani sacri –, si è rivolto ai fedeli per il primo saluto con visibile commozione per la festosa accoglienza ricevuta.

Oltre ai numerosi cittadini, presenti i vari parroci della città e frazioni, autorità civili e militari e tutte le numerose Associazioni locali, dai responsabili delle cinque Confraternite, Parrocchie ed altre religiose, l’AVIS, Protezione Civile, Pro Loco e l’elenco potrebbe essere ancora lungo.

Finita la cerimonia religiosa la grande festa è proseguita nel campetto giochi della parrocchia della Cattedrale dove il parroco don Diego Fascinetti, insieme a meritevoli parrocchiani volontari, ha organizzato un piacevole incontro conviviale con vari doni regalati al vescovo da parte di associazioni cittadine.

Un ulteriore affettuoso saluto c’è stato con la festa che si è protratta al suono della Banda Musicale di Cagli fino a tarda sera. Il vescovo Andrea in modo semplice e molto affettuoso ha voluto salutare in ogni tavolo tutti i componenti con le immancabili richieste di tante foto.

"Sono molto felice – ha esordito il vescovo Andrea durante la serata – di aver vissuto questa giornata in questa bellissima città, sono davvero sorpreso in modo positivo per l’accoglienza che mi è stata riservata davvero inimmaginabile con il calore di tanta gente, la cordialità. Mi fa molto piacere conoscere questa realtà e questo primo incontro spero che possa essere l’inizio di una continuazione nel proseguo del cammino in queste comunità". Sicuramente Cagli e la sua comunità non farà mancare l’occasione – nei tempi futuri – per rinsaldare il rapporto con il nuovo vescovo.

Mario Carnali