Il palio dei bracieri è costato cinquantamila euro. "Una manifestazione che cresce"

Il Palio del Bracieri è costato 50mila euro totali. Per chiudere i conti, senza buffi, gli organizzatori del Palio dei Bracieri hanno dovuto bussare cassa al Comune, ottenendo dall’amministrazione 20mila euro, in aggiunta ai 30mila preventivati per la realizzazione dell’11esima edizione, lo scorso luglio. L’associazione culturale “Opera Maestra“ ha richiesto un ulteriore contributo di 20mila euro per coprire le maggiori spese sostenute nella realizzazione del Palio giustificando la richiesta con l’aumento dei costi sia per una maggiorazione generalizzata dei prezzi legate a forniture e servizi, e sia per una diminuzione delle sponsorizzazioni. "Lo scorso anno l’associazione che ha organizzato il Palio – spiegano in Comune – ha chiuso con un disavanzo di circa 11mila euro. Questo anno, senza l’ulteriore aiuto dell’amministrazione, l’11esima edizione del Palio non si sarebbe potuta svolgere". Stefano Esposto, presidente dell’associaione culturale “Opera Maestra“, conferma: "Con questo contributo il bilancio è appianato – dice –. Ci dedicheremo con entusiamo alla prossima edizione perché il Palio, sta crescendo: sia per l’adesione del contradaioli, vera anima pulsante e sia per la forte partecipazione di pubblico. I due anni di stop in pandemia e l’edizione dell’anno scorso, anomala, hanno raffreddato gli sponsor a cui si aggiunge l’aumento generalizzato della spesa per via dei prezzi 2023 più alti".

s.v.r.