Il patron della Diba: "Io ce l’ho ma la uso per i giri in città"

Paolo Baronciani è il titolare del gruppo "Diba" che tutti gli anni tra le varie filiali vende tra le 16 e le 19mila auto. Una gamma di brand molto ampia e per tutte le tasche anche se il costo dei mezzi a propulsione elettrica è mediatamente più alto rispetto a quelle che usano i motori a scoppio. "L’incidenza sulla vendite totali nostre dei mezzi elettrici – dice Paolo Baronciani – vale una percentuale che varia tra il 2 e il 3 per cento. Adesso da febbraio con gli incentivi dello Stato potrebbero un po’ aumentare ma i contributi sono legati alla denuncia dei redditi e quindi più alto è il reddito più si abbassa l’incentivo".

Paolo Baronciani ammette anche una cosa che è questa: "Mi sono immatricolato per me un’auto elettrica ma che uso se devo raggiungere Rimini e tornare oppure se devo girare in città. Se invece devo fare un viaggio lungo come andare a Milano oppure a Torino per lavoro prendo una macchina a benzina".

Il più grande concessionario del centro Italia di auto non nasconde le problematiche riguardanti la propulsione elettrica. "Io non dico che uno con un’auto elettrica non raggiunge Milano da Pesaro, ma il rischio di esaurire la carica è alto se magari non si ferma a Modena alla colonnina. I problemi sono noti e sono legati ad alcune variabili come per esempio il freddo e quindi l’uso del riscaldamento, oppure le velocità di crociera che uno vuole tenere. Più vai piano e meno consumi. Altro problema può diventare la pioggia e quindi l’uso dei tergicristalli. Tutte cose che vanno ad incidere sul rendimento della batteria. Certamente tutte queste cose vengono dette ai clienti quando si presentano nelle nostre filiali. Vero che c’è una certa sensibilità verso i problemi ecologici e quindi dell’ambiente, ma è anche vero che i problemi legati ai motori elettrici sono quelli elencati. E non a caso se devo girare in città o mi devo spostare per qualche decina di chilometri l’auto elettrica va benissimo, ma se faccio un viaggio lungo e per lavoro salgo su quella a benzina".

m.g.